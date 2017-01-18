«الطاقة الشمسية» يناقش حلول توليد الكهرباء من سطوح المباني

أبوظبي (الاتحاد)
أكّدت شخصيات بارزة مشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل ومعرض الطاقة الشمسية المصاحب لها في أبوظبي، أن حلول توليد الكهرباء من وحدات الطاقة الشمسية المركّبة على سطوح المباني من شأنها أن تساعد على تحرّك قطاع الطاقة المتجددة، في أسواق منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، قُدماً نحو المرحلة المقبلة من التنمية، بحسب بيان أمس.
وتأتي تلك التأكيدات في وقت تحرز مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، تقدماً سريعاً في المنطقة، إذ تُشير تقديرات لمنظمي القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تتواصل فعالياتها حتى الخميس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى أن لدى البلدان التي يمثلها المشترون المشاركون في القمة مشاريع مخططاً لها من المنتظر أن تضيف أكثر من 200 غيغاواط من قدرات إنتاج الكهرباء على مدى السنوات العشر المقبلة. وقد بدأت بلدان المنطقة في رسم أجنداتها الخاصة بمشاريع الكهرباء والمياه، وجلبت عطاءات المشاريع في دولة الإمارات خلال العام 2016 عروض أسعار تقل عن 3 سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعة.
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وترى «إنفايرومينا» في الوحدات الشمسية لتوليد الكهرباء سوق نمو حيوية، وشيّدت الشركة 42 مشروعاً للطاقة الشمسية في تسعة بلدان بجميع أنحاء المنطقة، بينها وحدات شمسية على الأسطح في حلبة مرسى ياس ومظلات شمسية لمواقف السيارات في مدينة مصدر.
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وتقام القمة العالمية لطاقة المستقبل 2017 ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة وتحت شعار «الحفاظ على الإجماع بشأن الطاقة النظيفة، وتمكين لاعبين جدد في القطاع»، لتشكل ملتقىً يجمع في العاصمة الإماراتية أبرز موردي التقنيات العالميين والوفود الحكومية والمستثمرين وقادة الفكر.
من جهته، قال ناجي الحدّاد، مدير إدارة الفعاليات في شركة «ريد» للمعارض، الجهة المنظمة للقمة العالمية لطاقة المستقبل بالتعاون مع «مصدر»، إن انخفاض التكلفة وزيادة كفاءة الطاقة الشمسية في السوق المتنامية للطاقة المتجددة يحظيان بأهمية خاصة في دولة الإمارات، دفعتنا بالتعاون مع «مصدر»، الجهة المستضيفة للحدث، إلى إطلاق معرض الطاقة الشمسية تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل، فالمنطقة غنية بضوء الشمس، والطاقة الشمسية تشكّل مجالَ نمو واعداً.