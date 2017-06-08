الاتحاد الأوروبي يدشن صندوقاً لبناء الإمكانات الدفاعية

بروكسل (وكالات)
دشنت المفوضية الأوروبية صندوقا أمس، لدعم الإمكانات الدفاعية لأوروبا، بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتمويل الدفاع الأوروبي والأبحاث والتطوير والاستحواذ فيما يتعلق بالأسلحة مما يؤدي إلى خفض الازدواجية.
وبينما تسعى أوروبا لدعم دفاعها في ضوء تزايد التهديدات الأمنية، يهدف الصندوق إلى تقديم حافز للدول الأعضاء لجمع الموارد. وينوي رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية جان كلود يونكر تأمين «استقلالية استراتيجية» في مجال الدفاع للاتحاد الأوروبي خصوصا عبر سياسة صناعية مشتركة تعتمد على التمويلات التي تنقص هذا القطاع حاليا.
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وسيتم تشغيل الصندوق هذا العام، بدعم جهود التعاون في البحث في مجالات مثل الإلكترونيات والبرمجيات أو الروبوتات. وبالنسبة لعام 2017، ستخصص 25 مليون يورو (28 مليون دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي للبحث، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم ليصل إلى 90 مليون يورو في عامي 2018 و2019 . وبعد عام 2020، توصي المفوضية بزيادة الميزانية البحثية لتصل إلى 500 مليون يورو سنويا. وسيقدم صندوق الدفاع أيضا تمويلا مشتركا لتطوير قدرات الدفاع للنهوض بعمليات الشراء المشتركة.
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وقال فرانسوا دولاتر سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للصحفيين «لا يسعنا تحمل أن تصبح منطقة الساحل ملاذا آمنا جديدا للإرهابيين في العالم».
ووزعت فرنسا أمس الأول مسودة قرار لمجلس الأمن المكون من 15 دولة بهدف السماح للقوة الأفريقية باستخدام «كل السبل الضرورية»، لإعادة السلام والأمن بالتماشي مع القانون الدولي والعمل بالتنسيق مع مهمة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية في مالي.