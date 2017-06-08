ترامب يرشح كريستوفر راي لرئاسة مكتب التحقيقات الفيدرالي

واشنطن (وكالات)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إنه سيعين كريستوفر راي على رأس مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» خلفاً لجيمس كومي الذي أقيل فجأة في مطلع مايو.
وكتب ترامب في تغريدة «سوف أرشح كريستوفر أيه راي، وهو رجل ذو كفاءة، لكي يكون المدير الجديد لمكتب التحقيقات الفيدرالي، سوف أوافيكم بالتفاصيل».
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ويأتي إعلان ترامب قبل يوم من تقديم كومي شهادته بشأن تدخل روسيا المزعوم في انتخابات الرئاسة 2016، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ.
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من ناحية أخرى، طلب رؤساء وكالات الاستخبارات الأميركية أمس، من الكونجرس إعادة التفويض بشكل دائم لجزء من قانون يحدد المراقبة الإلكترونية لأهداف الاستخبارات الأجنبية.
وقال مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن توفير قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية سمح لعملاء الاستخبارات الأميركيين بجمع معلومات حيوية عن المشتبه في أنهم إرهابيون.