مسلحون وانتحاريون يهاجمون «الشورى» الإيراني ومرقد «خميني»

طهران (وكالات)

قتل 12 شخصا وجرح 42 آخرون في هجومين غير مسبوقين، تبناهما تنظيم «داعش» في العاصمة الإيرانية طهران أمس، واستهدف خلالها مسلحون وانتحاريون مجمع مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) ومرقد «الخميني» الواقع على بعد عشرين كيلومترا من العاصمة في وقت متزامن تقريبا، فيما توالت الإدانات الدولية للحادث الإرهابي.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران عن رئيس إدارة الطوارئ بير حسين كوليوند قوله، إن 12 شخصا قتلوا في الهجومين بطهران. وأعلن التلفزيون الحكومي أن قوات الأمن استعادت السيطرة على الموقعين بعد الخرق الأمني غير المسبوق في العاصمة الإيرانية الذي نفذه ثمانية أشخاص.

وقتل شخصان في مجمع البرلمان أحدهما رجل أمن في هجوم شنه 4 مسلحين، قام أحدهم بتفجير حزامه الناسف. وقالت وكالة أنباء «تسنيم» إن أحد المسلحين غادر المبنى بعد ذلك وأخذ يطلق النار في الشارع، لكنه اضطر للعودة إلى الداخل بسبب رصاص الشرطة التي أطلقت النار عليه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن هاجمت «الإرهابيين» المتحصنين في الطبقات العليا من أحد مباني البرلمان. وقالت إن النواب واصلوا اجتماعهم رغم الهجوم، ورأس جلستهم رئيس المجلس علي لاريجاني.