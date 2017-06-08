«الجامعة» تسعى لعرقلة تولي إسرائيل مناصب رئيسة بالأمم المتحدة

القاهرة (د ب أ)

أحاطت الأمانة العامة للجامعة العربية مندوبيات الدول الأعضاء بالتطورات ذات الصلة بانتخاب المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في 31 مايو 2017 كنائب لرئيس الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستبدأ أعمالها في سبتمبر 2017، وذلك عن مجموعة دول غرب أوروبا والدول الأخرى.

وحسب بيان صادر عن الجامعة العربية، في إطار التحركات المكثفة الرامية لتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية بشأن الاستمرار في رصد وإعاقة المساعي الإسرائيلية للترشح للجان والمناصب الرئيسة داخل الأمم المتحدة، وتكثيف العمل العربي المشترك، من أجل إفشال الترشيح الإسرائيلي لمجلس الأمن.

ونبهت الأمانة العامة للجامعة العربية إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل سبق وأن شغلت هذا المنصب في عام 2012، إلا أن حصولها على منصب نائب رئيس الجمعية العامة مجدداً زاد من ثقة إسرائيل في نفسها، وعزز من شعورها بأنها أصبحت تتجه إلى تطبيع وضعيتها بالكامل داخل منظومة الأمم المتحدة.