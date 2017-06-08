مخطط لبناء 67 ألف وحدة وبؤرة استيطانية جديدة بالضفة

علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أقامت مجموعة من المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي الفلسطينيين في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فلسطينية فإن المستوطنين نصبوا 13 خيمة وعددا من «الكرفانات» على عدد من الأراضي في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا. وقال مزارعون إنه تم تحذيرهم من قبل مستوطن مسلح من الاقتراب بماشيتهم من المنطقة.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، أمس، إن مجلس المستوطنات بالضفة الغربية قدم مخططًا لمواجهة ما أسماها «أزمة الإسكان» في مستوطنة «غوش دان» و«تل أبيب» من خلال بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي الضفة الغربية.

ووفقًا للصحيفة، فإن المخطط الذي عُرض في الكنيست يقضي ببناء 67 ألف وحدة استيطانية على أراضي الضفة الغربية، ضمن مقترح قُدم لوزير الاستيطان الإسرائيلي، يوآف غلانت، لاستيعاب نحو 340 ألف مستوطن.

ويقضي المخطط لبناء تلك الوحدات شرق مستوطنة «غوش دان» الواقعة غرب الضفة الغربية. بتكلفة إجمالية تبلغ 340 مليون دولار.