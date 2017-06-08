الأردن: محاكمة عسكرية لجندي قتل 3 مدربين أميركيين

جمال إبراهيم (عمان)

وجهت النيابة العامة العسكرية الأردنية أمس تهمة «القتل القصد» إلى جندي أردني قتل ثلاثة عسكريين أميركيين عند مدخل قاعدة عسكرية في الأردن العام الماضي. ووقعت الحادثة في الرابع من نوفمبر من العام الماضي عندما وقع تبادل إطلاق نار، فيما كان العسكريون الأميركيين يستعدون للدخول إلى قاعدة الملك فيصل الجوية.

وعقدت المحكمة العسكرية المختصة بالنظر في هذه القضية أولى جلساتها العلنية برئاسة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف.

ووجه النائب العسكري عوض الدعجة إلى الجندي، وهو برتبة رقيب، ويبلغ من العمر 39 عاماً، تهمة «القتل العمد الواقع على أكثر من شخص خلافاً لأحكام المادة 327 من قانون العقوبات». وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى الأشغال المؤبدة.

وفي الوقائع التي توردها النيابة العامة «حصلت الحادثة عند سماع الجندي صوت عيارات نارية من مصدر لم يستطع تحديد وجهته خلال قيامه بوظيفته الرسمية على الباب الرئيس للقاعدة الجوية بالاشتراك مع عدد من زملائه، وتزامن ذلك مع دخول عدد من المركبات التابعة للقوات الأميركية الصديقة الملحقة بالقاعدة الجوية». وقالت إن الجندي أطلق النار «ما أدى إلى وفاة ثلاثة عسكريين أميركيين». كما أصيب في الحادث عسكري أردني.