السعودية: مستمرون في تعزيز حماية حقوق الإنسان

جنيف (وام)

أكدت المملكة العربية السعودية التزامها واستمرارها في حماية حقوق الإنسان، وتعاونها بشكل مستمر مع الآليات الدولية، وفي مقدمتها الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، والمعاهدات الدولية. وقال فهد بن عبيد الله المطيري، عضو بعثة المملكة الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المملكة استقبلت خلال ستة أشهر اثنين من المقررين الخاصين، وتعاونت معهما، وعملت على تسخير الجهود كافة من أجل إنجاح مهمتيهما، بجانب وفائها بالتزاماتها المنبثقة عن انضمامها إلى المعاهدات الدولية كافة».

وشددت المملكة على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي نص على أن الشعب الفلسطيني يستحق الحرية، وأن يعيش كبقية شعوب العالم، ويمارس حقوقه في دولته بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ووضع حد لتجاهل سلطات الاحتلال للقرارات الدولية، مؤكدة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة.

من جانبها، أكدت الكويت، أمس، أهمية احترام حقوق المجتمعات والشعوب في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ورفض محاولة البعض فرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان.