علاوي: لابد من علاج أطفال الموصل نفسياً ودمجهم اجتماعياً



تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017 بغداد (وكالات) اعتبر نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي أمس، أن مستقبل أطفال مدينة الموصل أصبح على المحك، مؤكداً على ضرورة تهيئة الظروف اللازمة لمعالجة أوضاعهم النفسية والاجتماعية وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً. وقال علاوي في بيان إن «مستقبل أطفال الموصل أضحى اليوم على المحك، وإن حمايتهم والعمل على انتشالهم من معاناتهم يجب أن يكون مساراً أساسياً فيما تبقى من معركة تحرير المدينة». وأضاف: «التقارير الأممية التي كشفت عن معاناة عشرات الآلاف من الأطفال غربي الموصل، تستدعي إجراءات حكومية عاجلة لمنع حصول كارثة إنسانية واجتماعية هناك». وتابع علاوي أن «أطفال الموصل يرزحون تحت ظل نكبة كبرى وتجارب مروعة، وأن من الضروري لمعالجتهم نفسياً وإعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعياً». وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» قد أفادت أمس، أن «هناك ما يقدر بمائة ألف فتاة وفتى ممن لا يزالون يرزحون تحت ظروف بالغة الخطورة في المدينة القديمة بالموصل.