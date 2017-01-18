«إدارة النفايات بأبوظبي»: «تدوير زيوت الطهي لديزل حيوي» إلى الإنتاج التجاري العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال عيسى سيف القبيسي، مدير عام مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير»: «إن من المتوقع أن يدخل مشروع التجريبي (تجميع وإدارة تدوير زيوت الطهي إلى ديزل حيوي) القطاع التجاري خلال العام الجاري».

وشدد القبيسي في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت بأبوظبي، أمس، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، «أن المشروع الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع معهد مصدر وصل إلى المراحل المتقدمة، حيث إننا حالياً في مرحلة الدراسة النهائية لتحويله إلى مشروع تجاري».

وحول معرض «إيكوويست» الذي يقام إلى جانب القمة العالمية لطاقة المستقبل والمؤتمر الخامس للقمة العالمية للمياه، أكد القبيسي أنه يتم كل عام، من خلال المشاركين ومركز «تدوير»، إضافة تقنيات ومبادرات حديثة وعرض مستجدات قطاع إدارة النفايات، مؤكداً أنه لأول مرة يتم عرض تقنية تحويل زيوت الطهي إلى ديزل حيوي خلال المعرض.

وتتم عملية تحويل زيت الطهي إلى ديزل حيوي ضمن «مختبر تحويل النفايات إلى طاقة» في معهد مصدر، حيث من المتوقع أن يتم تحويل نسبة كبيرة من زيوت الطهي التي يتم تجميعها إلى ديزل حيوي، شريطة أن يكون زيت الطهي خالصاً ولا يوجد فيه قطرات مياه أو مخلوطة بزيوت المركبات