ارتفاع الوفيات والمصابين بالكوليرا في الضالع

عدن (الاتحاد)

حذرت السلطات الطبية في الضالع جنوب اليمن من تفشي مرض الكوليرا في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وأكثر من 3487 حالة مشتبه بإصابتها منذ أواخر أبريل الماضي.

وأفاد مدير الصحة في الضالع، الدكتور محمد علي عبدالله، أن مرض الكوليرا يتفشى بشكل مخيف في مديريات المحافظة، ما يستدعي تدخلا أوسع قبل أن يخلف كارثة إنسانية، مضيفا أن هناك كميات من الأدوية التي وصلت عبر وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف خلال الفترة الماضية إلا أن هذا الدعم يتطلب مزيدا من تكثيف الجهود المحلية للوقاية من هذا المرض.