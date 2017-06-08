الإمارات تعيد تأهيل ملعب رياضي في سقطرى

سقطرى (الاتحاد)

افتتحت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى، بحضور وفد من دولة الإمارات، ملعب الفقيد سعد علي سالمين بمدينة حديبو، عقب انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل التي تم تنفيذها من قبل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ضمن جهودها في تعزيز العملية التنموية، وإعادة إعمار القطاعات الخدمية المتضررة في المحافظة.

وتضمن المشروع تأهيل الملعب الرئيس وتسويره وصيانته بشكل متكامل، إلى جانب إضافة ملحقات خاصة بالفرق والحكام والحراسة والمدرجات، وذلك ضمن خطة لإعادة تنشيط قطاع الرياضة وتشجيع الأندية والشباب على الاتجاه نحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم البدنية.

وتفقد المحافظ والوفد الإماراتي برئاسة خلفان المزروعي مرافق الملعب التي تم تأهيلها وصيانتها، وكذا الإضافات التي تم استحداثها من منصة ومدرجات وسور الملعب والسياجات الداخلية والأبواب، وغيرها من الأعمال التي تم تنفيذها لتأمين وحماية الملعب.

وثمن محافظ سقطرى اللواء سالم السقطري دعم دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم عبر مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية، مشيراً إلى أن هناك جملة من المشاريع التي تساهم بها مؤسسة خليفة بن زايد في تنشيط قطاعات تنموية عدة.