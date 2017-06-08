عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

تواصلت أمس المعارك الشرسة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في شرقي مدينة تعز وسط تقدم لقوات الحكومة المدعومة جواً من التحالف العربي.

وذكرت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية اليمنية أن قوات الجيش تخوض منذ ليل الثلاثاء الأربعاء معركة شرسة للسيطرة على مدرسة محمد علي عثمان القريبة من معسكر التشريفات الذي باتت أجزاء منه خاضعة لسيطرة قوات الشرعية، مشيرة إلى أن تحرير المدرسة سيمهد لتقدم الجيش صوب منطقة الحوبان آخر معقل عسكري رئيس للمتمردين الحوثيين وقوات المخلوع علي صالح في تعز.

وتحدثت المصادر عن مصرع العشرات من عناصر الميليشيات في المعارك الدائرة في شرق تعز في غضون 24 ساعة ماضية، بينما قال الحوثيون إن 12 من أفراد الجيش والمقاومة قتلوا خلال المواجهات.

وقال قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، في بيان، إن قوات الجيش «تمكنت من التقدم نحو مدرسة الضباط في أطراف التشريفات ومحاصرة مدرسة محمد علي عثمان أعلى المعسكر»، مؤكداً استمرار تقدم القوات في معركتها ضد الميليشيات الانقلابية.