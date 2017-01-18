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توفّر نفقات بقيمة مليار دولار

«أدنوك»: تحسين كفاءة استخدام الطاقة 10% بحلول 2020
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تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، تطبيق مجموعة من الإجراءات التي ستساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 10% بحلول عام 2020. وسوف تقلل استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة من استهلاك أدنوك للغاز بمعدل 156 مليون قدم مربعة يومياً، وتساعد على توفير النفقات بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار بحلول عام 2020، بحسب بيان أمس.

ونجحت هذه المبادرات حتى الآن في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 3,1 مليون طن سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 658,800 رحلة بالسيارة في العام، بالمقارنة مع الأرقام المسجلة عام 2014. ومن المتوقع انخفاض معدلات الانبعاثات بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تطبيق المزيد من إجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.

جاء الإعلان عن خطط أدنوك لزيادة كفاءة استخدام الطاقة خلال فعاليات اليوم الثاني من «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وسوف تعمل أدنوك بموجب هذه المبادرة على ترشيد استهلاك الطاقة، والارتقاء بالأداء في عدد من عملياتها التشغيلية، إلى جانب تطوير مجموعة من الأنظمة التي تسمح بقياس معدلات الاستهلاك، وتوفر بيانات تسهل التخطيط واتخاذ القرارات اللازمة في شركات المجموعة كافة.

وقال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة إدارة الغاز في مجموعة أدنوك: «لقد حقق التزام أدنوك بكفاءة استخدام الطاقة نتائج نوعية ملموسة. وسوف تساهم هذه التحسينات في توفير المزيد من النفقات وتحقيق القيمة المثلى لمواردنا من الغاز». ... المزيد
     
 

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