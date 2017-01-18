عبدالله بن زايد: لابد من تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية

أبوظبي (وام)
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، والتكامل الاقتصادي وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي «ACD» الذي انطلق في أبوظبي أمس، وتستضيفه دولة الإمارات بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى.
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وفي بداية كلمته أشاد سموه باستضافة مملكة تايلاند للقمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي في بانكوك أكتوبر الماضي، والتي أكدت حرص واهتمام قادة الدول الآسيوية على دعم هذا الصرح والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030.
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