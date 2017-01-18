عبدالله بن زايد: لابد من تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، والتكامل الاقتصادي وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي «ACD» الذي انطلق في أبوظبي أمس، وتستضيفه دولة الإمارات بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في المنتدى.

وافتتح سموه الاجتماع بالترحيب بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود في بلدهم الثاني الإمارات العربية المتحدة، وأعرب سموه عن تقديره لحضورهم الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي يقام تحت عنوان «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة» والذي يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتفعيل دور هذا التجمع الآسيوي، وبشكل يتزامن مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي يُعتبر منصة مثالية للحوار والتعاون الدولي لبحث أبرز القضايا والحلول العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة والاستدامة.

وفي بداية كلمته أشاد سموه باستضافة مملكة تايلاند للقمة الثانية لحوار التعاون الآسيوي في بانكوك أكتوبر الماضي، والتي أكدت حرص واهتمام قادة الدول الآسيوية على دعم هذا الصرح والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية حوار التعاون الآسيوي 2030.