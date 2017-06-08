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مستوى قياسي لإنتاج الخام الأميركي في 2018

النفط يهبط متأثراً بمخاوف تخمة المعروض
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تاريخ النشر: الخميس 08 يونيو 2017

نيويورك، سنغافورة (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس، حيث هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل مع استمرار تخمة المعروض في أسواق الوقود على الرغم من أن التوتر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأميركية قدما بعض الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتاً، أو ما يعادل 0.3٪ إلى 49.95 دولار للبرميل.

وفقد برنت نحو ثمانية بالمئة منذ 25 مايو الماضي، عندما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلين على تمديد تخفيضات إنتاج الخام حتى نهاية الربع الأول من العام القادم. ونزل خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.3٪ إلى 48.02 دولار للبرميل، وانخفض الخام بأكثر من ستة بالمئة منذ 25 مايو.

وقال تجار إن تخمة المعروض من الوقود حاليا تبقي الأسعار تحت ضغط على الرغم من تعهد أوبك وغيرها من المنتجين بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، بيد أن السوق اكتسبت دعماً في الأجل القريب من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على انخفاض تدريجي في مخزونات الوقود الأميركية الضخمة.

على الجانب الآخر، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها لإنتاج النفط الخام الأميركي في 2018، قائلة إنها تتوقع الآن أن يتجاوز الإنتاج عشرة ملايين برميل يومياً متجهاً صوب أعلى مستوى على الإطلاق. ... المزيد
     
 

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