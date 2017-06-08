«دانة غاز» تتسلم 40 مليون دولار من الحكومة المصرية

أبوظبي (الاتحاد)

تسلمت شركة «دانة غاز» دفعة قدرها 147 مليون درهم، ما يُعادل 40 مليون دولار من الحكومة المصرية، وذلك كجزء من مستحقاتها المتأخرة، بحسب إفصاح نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقالت الشركة في الإفصاح إن مجموع المبالغ المتسلمة من الحكومة المصرية خلال عام 2017 مع هذه الدفعة بلغ 497 مليون درهم.

وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي، أمس إلى أن مجموع المبالغ المتسلمة من الحكومة المصرية خلال عام 2017 مع هذه الدفعة بلغ 497 مليون درهم، فيما يصل مجموع مستحقات الشركة في مصر 687 مليون درهم.

وكانت «دانة غاز» تسلمت من الحكومة المصرية، مايو الماضي دفعة قدرها 20 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة، حيث أشارت الشركة إلى أنه تم دفع كامل قيمة هذه الدفعة بالجنيه المصري.

وارتفع صافي أرباح «دانة غاز» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 82% ليصل إلى 11 مليون دولار، مقارنة بـ 6 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2017.

وقالت الشركة: إن أداء «دانة غاز مصر» كان قوياً على صعيد الإنتاج في الربع الأول من 2017، حيث واصل مصنع الوسطاني العمل بطاقته القصوى، وبلغ معدل الإنتاج اليومي 40.950 برميل نفط مكافئ يومياً، بارتفاع نسبته 24% عن الربع الأول من 2016.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في تصريحات سابقة، إن مصر سددت 2.8 مليار جنيه دولار من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، خلال الثلاث السنوات الماضية، وخفضت مصر مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار بنهاية 2016.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة 43.5% لتصل إلى 432 مليون درهم، مقابل 301 مليون درهم في الربع الأول من عام 2016.