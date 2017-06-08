حاتم فاروق (الاتحاد)

تفاعلت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، بشكل إيجابي مع خبر اعتزام شركة «إعمار العقارية» طرح حصة قد تصل نسبتها إلى 30% من نشاطها للتطوير العقاري بدولة الإمارات للاكتتاب والادراج، لينهي سهم «إعمار» جلسة أمس مرتفعاً 8% مستحوذاً على أكثر من 58% من إجمالي تداولات سوق دبي المالي.

وزادت سيولة الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تداولات أمس لتصل إلى 1.02 مليار درهم، مما يشير بوضوح إلى أن السيولة موجودة لكنها كامنة تنتظر الفرص الاستثمارية الحقيقة للدخول واتخاذ قرار الشراء، حيث قام المستثمرون بدعم من مشتريات الأجانب والمؤسسات بالتعامل على أكثر من 599 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7816 صفقة.

وفي المقابل، تماسك المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بدعم من أداء سهم «دانة غاز» عقب الإعلان عن سداد الحكومة المصرية مؤخراً جزءاً من مستحقات الشركة بما يعادل 40 مليون دولار، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.14% ليغلق عند مستوي 4454 نقطة.

وتعامل المستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية على 180 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 219 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1737 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 15 سهما، وتراجعت أسعار 4 أسهم، فيما ثبتت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق.