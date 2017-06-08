409 ملايين درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس نحو 409 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 148 مبايعة بقيمة 270 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 109 ملايين درهم، و112 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 161 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 9 مليون درهم في منطقة هور العنز.

وتصدرت منطقة اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة في هور العنز بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 24 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم، وتلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 139 مليون درهم، منها 9 رهونات أراض بقيمة 97 مليون درهم و31 رهونات فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة محيصنة الرابعة بقيمة 70 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 19 مليون درهم.