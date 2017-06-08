دبي (الاتحاد)

تعاقدت عقارات جميرا للجولف مع شركة بروجريس كونستركشنز، للبدء بأعمال بناء وحدات التاون هاوس ومركز البيع بالتجزئة في مجمع «الأندلس» السكني. ومن المقرر أن يبدأ تسليم وحدات التاون هاوس في شهر سبتمبر 2018، وبذلك سيكون هذا المشروع مجمعاً سكنياً فاخراً متكاملاً يجمع بين أسلوب الحياة المترفة لمشاريع الجولف والأماكن السكنية الفاخرة الميسورة الكلفة، إضافة إلى موقعه المميز على بعد دقائق قليلة عن معرض «إكسبو 2020» ونخلة جميرا.

وتبدأ أسعار وحدات التاون هاوس في مجمع الأندلس السكني من 1.3 مليون درهم، لتكون حددت بذلك معياراً جديداً في قطاع العقارات في دبي للمنازل الفاخرة ذات الأسعار الميسرة التي لاقت إقبالاً كبيراً لدى المستثمرين، إذ تجمع بين مقومات العمارة الأندلسية الحديثة والتقليدية والمساحات الداخلية والخارجية الأنيقة والمريحة، وكانت قد تمكنت الشركة من بيع الوحدات السكنية في المرحلتين الأولى والثانية في غضون 3 ساعات فقط من عرضها، على أن يكون إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع في وقت لاحق من العام.

وفي هذا الصدد، قال يوسف كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات جميرا للجولف «لقد حققنا تقدماً لافتاً في أعمال بناء وتطوير المباني التابعة لمشروع (الأندلس)، وإننا على ثقة تامة بالدور الفعال التي ستقوم به شركة بروجرس كونستركشنز خلال مراحل تسليم مشروع التاون هاوس ومركز البيع بالتجزئة للمستثمرين». من جهته، قال وسام العاني المدير العام لشركة بروجريس كونستركشنز ويمتد مشروع عقارات جميرا للجولف على مساحة 375 هكتاراً وتحيط به المناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها (عقارات جميرا للجولف) من أشجارٍ وطيور برية وبحيراتٍ فتشكل واحةً حول الشقق السكنية وتوفر أسلوب حياةٍ عصريةٍ كاملة.