«دبي للعقارات» تتعاون مع «غاز الإمارات» لتعزيز أمن السكان

دبي (الاتحاد)

تتعاون «دبي للعقارات» مع شركة «غاز الإمارات» لتركيب أسطوانات غاز متطورة تضمن لسكان المجمعات السكنية التابعة لها مزيداً من الأمان في استخدام غاز الطهي، وسيكون سكان مشروع «بوابة الخيل» أول المستفيدين من هذه المبادرة التي يتوقع أن تعزز السلامة وتحد من الحوادث.

وتمتاز أسطوانات الغاز المركبة الجديدة بأنها أخف وزناً وأكثر أماناً من الأسطوانات المعدنية التقليدية، فهي مصنوعة من ألياف محبوكة بشكل حلزوني مع مادة الراتنج، ما يجعلها آمنة تماماً. وقد صُممت هذه الأسطوانات خصيصاً لتكون مضادة للانفجار، حيث تستطيع تحمل ضعف الضغط الذي تتحمله الأسطوانات المعدنية.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لذراع إدارة الأصول في دبي للعقارات «تلتزم شركة دبي للعقارات بأمن وسلامة السكان في كافة مجمعاتها. سيتضمن التحسين نظاماً خاصاً للتحقق من تسرب الغاز وهو متصل بتكنولوجيا جديدة لإنذار الحرائق، ما يساعد على توفير بنية تحتية مرنة تمنع وقوع الحوادث. كما ستقوم شبكة أنابيب الغاز بتعزيز هذه المنظومة الرائدة المؤتمتة والصديقة للبيئة التي تساعد على خفض التكاليف».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» «نولي أهمية قصوى لمعايير البيئة والصحة والسلامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بعملائنا، وبما أننا شركة مملوكة لحكومة دبي، نسعى جاهدين لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة الأفراد والمجتمعات والبيئة. إن منتجاتنا وخدماتنا مصممة لتلبية متطلبات مختلف الصناعات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في دبي، ونحن سعداء بتعاوننا مع شركة«دبي للعقارات» والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي لضمان سلامة وأمن مجتمعاتنا». وتتولى شركة غاز الإمارات تزويد أسطوانات الغاز المتطورة وتركيبها في كافة مجمعات دبي للعقارات. وتقوم شركة دبي للعقارات بتنفيذ هذا النظام دعماً لحزمة خدمات سلامة البيوت التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني في شهر أكتوبر الماضي.