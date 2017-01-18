«التغير المناخي والبيئة» توقع مذكرة تفاهم مع «الأمن الغذائي»

أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع مركز الأمن الغذائي في أبوظبي بشأن تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، رئيس مجلس الإدارة، مركز الأمن الغذائي، أبوظبي، في منصة الوزارة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.
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اتفق الطرفان على قيام كل منهما بتسمية واحد أو أكثر من موظفيه بمسمى «منسق رئيس» يتولى تنفيذ بنود هذه المذكرة وتنسيق جميع المراسلات والاتصالات بين الطرفين.
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من جانبه، قال معالي محمد أحمد البواردي: «في إطار حرصنا على تعزيز جهود مركز الأمن الغذائي الرامية إلى تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاءٍ صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في الظروف كافة، بما في ذلك الحالات الطارئة والأزمات، فإن مذكرة التفاهم التي توصلنا إليها مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ستساعدنا على القيام بذلك، وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».