«التغير المناخي والبيئة» توقع مذكرة تفاهم مع «الأمن الغذائي»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم مع مركز الأمن الغذائي في أبوظبي بشأن تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، رئيس مجلس الإدارة، مركز الأمن الغذائي، أبوظبي، في منصة الوزارة على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية حكومة أبوظبي 2030 وحرص الطرفين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوحيد جهودهما المشتركة لتفعيل استراتيجية الأمن الغذائي، واستمرار الإمدادات الغذائية للدولة، وذلك من أجل تمكين جميع مواطني ومقيمي الدولة من الحصول على غذاءٍ صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في الظروف كافة، بما في ذلك الحالات الطارئة والأزمات.

اتفق الطرفان على قيام كل منهما بتسمية واحد أو أكثر من موظفيه بمسمى «منسق رئيس» يتولى تنفيذ بنود هذه المذكرة وتنسيق جميع المراسلات والاتصالات بين الطرفين.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بالعديد من المهام والاختصاصات التي تتعلق بالأمن الغذائي، ووضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات، بما يعزز الأمن والتنوع الغذائي، ويدعم الاقتصاد الوطني. وتحرص الوزارة على تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، وتحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان».

من جانبه، قال معالي محمد أحمد البواردي: «في إطار حرصنا على تعزيز جهود مركز الأمن الغذائي الرامية إلى تمكين جميع مواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على غذاءٍ صحي آمن ذي قيمة غذائية مناسبة في الظروف كافة، بما في ذلك الحالات الطارئة والأزمات، فإن مذكرة التفاهم التي توصلنا إليها مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ستساعدنا على القيام بذلك، وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية».