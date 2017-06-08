أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، وتومسون رويترز، عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة على التوالي من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي».

وتكرّم هذه الجوائز، التي تشتمل على فئتين هما «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و«جائزة الإنجاز على مدى الحياة»، حلول التمويل المبتكرة التي تراعي القيم الأخلاقية الهادفة إلى تشجيع تبنّي أفضل الممارسات الأخلاقية واستلهام التغيير الحقيقي في قطاع الخدمات المالية.

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية»- التي يحصل فيها الفائز بالمركز الأول على 100 ألف دولار- للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون ابتكارات عملية جديدة تعزز الاستدامة والمنفعة الاجتماعية؛ وسيحصل الفائزان بالمرتبتين الثانية والثالثة على جائزة بقيمة 20 ألف دولار لكل منهما.

أما «جائزة الإنجاز على مدى الحياة»، والبالغة قيمتها 25 ألف دولار، فهي تحتفي بمؤسسةٍ أو شخصية متميزة ساهمت في تحقيق أثر إيجابي كبير في قطاع الخدمات المالية وتطويره عبر تطبيق أرقى المبادئ والمعايير الأخلاقية. وينبغي إرسال طلبات المشاركة إلى الموقع الإلكتروني (www.efica.com) قبل إغلاق باب استلام الطلبات يوم 6 يوليو 2017.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي قد أطلق هذه الجوائز لتكريم الدور الذي ينبغي لقطاع الخدمات المالية تأديته من أجل المساهمة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويتمحور هدف المصرف من هذه الجوائز حول تشجيع مؤسسات القطاع على وضع الأسس الأخلاقية والمنفعة الاجتماعية في صدارة أولوياتها واهتماماتها. وقد شهدت هذه الجوائز نجاحاً لافتاً خلال الأعوام الماضية، سواءً من حيث العدد أو جودة المشاركات.

وتتم عملية الاختيار من قبل مجلس استشاري يضم أهم الخبراء الماليين والمتخصصين في مجال الخدمات المصرفية الأخلاقية، وعلماء مختصين في الشريعة الإسلامية.

أما اختيار الفائزين النهائيين فيتم بناءً على عدة معايير تشمل الجانب الأخلاقي للمبادرات، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، ومفهومها المبتكر، وقابليتها للتطبيق على نطاق واسع.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، أصبحت «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي» بمثابة التكريم الأكثر تميزاً في قطاع الخدمات المالية والمصرفية؛ حيث تلقت ما يزيد على 500 طلب مشاركة من مختلف أنحاء العالم. وكما الحال في الدورات السابقة، سيقوم المرشحون النهائيون باستعراض مبادراتهم خلال حفل العشاء السنوي الخاص بتوزيع الجوائز.