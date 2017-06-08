دبي (الاتحاد)
تعاونت «إنجاز الإمارات» عضو مؤسسة «جونيور اتشيفمنت وورلد وايد»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في إطلاق ورشة اليوم الوظيفي لـ 15 طالباً من طلاب المدارس الثانوية الإماراتيين في دبي. ويعتبر هذا الحدث بمثابة جسر بين الحياة الأكاديمية والمهنية للطلاب، وهي المهمة الرئيسة لإنجاز الإمارات تحت ركيزة جاهزية العمل.
وأتاحت الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً تعرف الطلاب إلى أماكن العمل، والثقافة المؤسسية، والفرص الوظيفية المتاحة لهم. وفي البداية، تم إعداد الطلاب للزيارة في الفصول الدراسية. وخلال زيارة الموقع، طلب منهم تطبيق ما تعلموه من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العملية، بهدف توفير تجربة واقعية لهم.
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وخلال اليوم الوظيفي مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شارك الطلاب في مقابلات عمل وهمية، وتعلموا كيفية تطوير السيرة الذاتية، وبعد ذلك انضموا إلى أقسام الشركة المختلفة للمشاركة في مهام العمل قبل قيامهم بجولة في موقع الشركة في جبل علي. وأنهى الطلاب اليوم باستكمال خطط العمل المستقبلية لرسم حياتهم المهنية.
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توفر «ورشة اليوم الوظيفي» للطلاب تجربة قيمة لسوق العمل والتعرف من قرب إلى مهارات ومسؤوليات المهنيين الناجحين في مختلف المجالات والقطاعات. كما تمنح الفرصة للطلاب لتعلم المهارات الأساسية في البحث عن وظيفة، والمقابلات، وتطوير السيرة الذاتية، وتحديد مختلف الخيارات الوظيفية والمسارات المحتملة بعد التخرج. وقد أطلق البرنامج في عام 2011، ودعمت هذه المبادرة أكثر من 20 شركة من خلال استضافة الطلاب في دبي وأبوظبي.