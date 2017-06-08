دبي (الاتحاد)

تعاونت «إنجاز الإمارات» عضو مؤسسة «جونيور اتشيفمنت وورلد وايد»، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في إطلاق ورشة اليوم الوظيفي لـ 15 طالباً من طلاب المدارس الثانوية الإماراتيين في دبي. ويعتبر هذا الحدث بمثابة جسر بين الحياة الأكاديمية والمهنية للطلاب، وهي المهمة الرئيسة لإنجاز الإمارات تحت ركيزة جاهزية العمل.

وأتاحت الزيارة التي استغرقت يوماً واحداً تعرف الطلاب إلى أماكن العمل، والثقافة المؤسسية، والفرص الوظيفية المتاحة لهم. وفي البداية، تم إعداد الطلاب للزيارة في الفصول الدراسية. وخلال زيارة الموقع، طلب منهم تطبيق ما تعلموه من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة العملية، بهدف توفير تجربة واقعية لهم.

وقال عبد الله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكننا شراكتنا مع (إنجاز الإمارات) من تمكين الشباب على اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة لسوق العمل. ويسرني أن تسهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تعزيز قدرات الشباب المهنية والعمل على صقل مهارات الكوادر الوطنية».

وخلال اليوم الوظيفي مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شارك الطلاب في مقابلات عمل وهمية، وتعلموا كيفية تطوير السيرة الذاتية، وبعد ذلك انضموا إلى أقسام الشركة المختلفة للمشاركة في مهام العمل قبل قيامهم بجولة في موقع الشركة في جبل علي. وأنهى الطلاب اليوم باستكمال خطط العمل المستقبلية لرسم حياتهم المهنية.

وقال سلاف الزعبي، الرئيس التنفيذي لإنجاز الإمارات: «نحن ممتنون جداً لشركة الإمارات العالمي للألمنيوم على استضافتها الطلاب، وتمكيننا من عرض فرص العمل المحتملة في القطاع الصناعي لهم، وتعد (ورشة اليوم الوظيفي) فرصة عظيمة للطلاب لتجربة وظائف من واقع الحياة ليوم واحد، كما أنها فرصة للمهنيين لتقديم نصائحهم القيمة لمهنيين المستقبل».

توفر «ورشة اليوم الوظيفي» للطلاب تجربة قيمة لسوق العمل والتعرف من قرب إلى مهارات ومسؤوليات المهنيين الناجحين في مختلف المجالات والقطاعات. كما تمنح الفرصة للطلاب لتعلم المهارات الأساسية في البحث عن وظيفة، والمقابلات، وتطوير السيرة الذاتية، وتحديد مختلف الخيارات الوظيفية والمسارات المحتملة بعد التخرج. وقد أطلق البرنامج في عام 2011، ودعمت هذه المبادرة أكثر من 20 شركة من خلال استضافة الطلاب في دبي وأبوظبي.