إقبال من المتسوقين على «رمضان الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

يشهد مهرجان رمضان الشارقة 2017 منذ إعلان غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق فعاليات دورته الـ28 مع مطلع الشهر الفضيل، إقبالاً لافتاً من مختلف شرائح المجتمع في كافة مناطق ومدن الإمارة على مختلف فعالياته وأنشطته المتنوعة.

ونجحت العروض المغرية والتخفيضات التي أطلقتها مراكز التسوق والأسواق المركزية والمحال التجارية المتخصصة، التي وصلت نسبتها إلى 75% على سلع متنوعة مختارة، في جذب أعداد كبيرة من سكان وزوار الإمارة الذين فضلوا الشروع بشراء حاجيات العيد قبل اكتظاظ الأسواق وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

كما حظيت الفعاليات والأنشطة الطبية والتراثية والرياضية والفنية التي تنظمها الغرفة منذ بدء شهر الصوم بالتعاون مع عدد من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية، باهتمام ومتابعة وإعجاب الآلاف من الجمهور في الشارقة.

وقال إبراهيم راشد الجروان منسق عام المهرجان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن رونق مهرجان رمضان الشارقة يزداد تألقاً عاماً بعد عام في ظل تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من دوائر وهيئات وجهات حكومية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص، وفي مقدمتها مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة، لضمان نجاح هذا الحدث الذي بات محطة سنوية تُعزّز مكانة الإمارة كوجهة سياحية واقتصادية وثقافية مميزة.

وأكد الجروان أهمية المهرجان وأثره الإيجابي على الحركة الاقتصادية في الشارقة ودوره في خدمة مصالح مجتمع أعمالها، من خلال مساهمته في إنعاش قطاع تجارة التجزئة وجذب الزوار من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى إطلاق الغرفة حملة إعلامية شاملة للترويج للمهرجان عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تأكيداً على أهمية الحدث وريادته.

من جهتها، قالت هناء حمود السويدي رئيس قسم المهرجان والمعارض إن فعاليات المهرجان تقام في مختلف مراكز التسوق الرئيسة في الإمارة ومن أبرزها مركز صحارى وميجامول ومتاجر الجرينة، وأضافت أن الحدث يتضمن فعاليات متنوعة للأطفال في المراكز التجارية، إضافة إلى معرض ليالي رمضان في مركز إكسبو الشارقة.

وتشهد فعاليات المهرجان مشاركات واسعة من أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية تصل إلى 80%. وتهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه للسياح والمواطنين والمقيمين وللعائلات والزوار.