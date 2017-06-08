10 مليارات دولار الحجم المتوقع للتجارة الإلكترونية في الدولة العام المقبل

أبوظبي(أبوظبي)

يتوقع أن تصل قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) بحلول عام 2018، لذا يعمل تجار التجزئة في المنطقة على توطيد حضورهم على الإنترنت للحفاظ على القدرة التنافسية والأرباح. ومع التقديرات التي تشير إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار (9.2 مليار درهم)، فإن المحللين يرون أن سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة ينمو بخطى سريعة. ويشارك كريس فولايان، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة مول فور ذا وورلد Mallfortheworld.com، بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول التوجهات التي تشكّل قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة. وقد حظيت مراكز التسوق الكبرى باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنوات طويلة، لكن اهتمام الناس في المنطقة تحول خلال العامين الماضيين نحو التسوق عبر الإنترنت بشكل أكثر بكثير مما يمكن لأحد توقعه. وبلغت قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 2.5 مليار دولار في عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات بحلول عام 2018، أي بزيادة قدرها 400% على مدى 4 سنوات فقط.

يحب المتسوقون أمرين اثنين، التنزيلات والتشكيلات. وعند الجمع ما بين هذين الأمرين يصبح النجاح حتمياً. ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك بشكل أفضل من المتاجر الإلكترونية. فحتى مع وجود أماكن تسوق تصل مساحاتها إلى أكثر من 4.5 مليون متر مربع بين الإمارات وأبوظبي، فإن حجم أفضل 50 موقعاً للتجارة الإلكترونية في العالم يمكن له أن يضاهي أكثر من 25 مرة حجم جميع مراكز التسوق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجتمعة. وقد كانت التنزيلات والتشكيلات هي مفتاح نجاح التجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث تحتل الأزياء والملابس المرتبة الأولى، تليها الأحذية والإكسسوارات في المرتبة الثانية، والمجوهرات والساعات في المرتبة الثالثة، وذلك وفقاً لإحصائيات MallfortheWorld.com التي تتيح الوصول إلى معلومات مبيعات أكثر من 100 متجر تجزئة في الولايات المتحدة إلى المنطقة.

وقد أشار التقرير العالمي السنوي الثالث للتجارة عبر الحدود لعام 2016 الذي أجرته «إبسوس» و«باي بال» أنه وخلال الأشهر الـ 12 الماضية، تسوق 68% من المستهلكين الإماراتيين عبر الإنترنت، مع توقع بازدياد إنفاق 48% منهم بالشراء عبر الإنترنت خلال العام المقبل. ويحث خبراء القطاع في Mallfortheworld.com الآن تجار التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الاستفادة من معدل الـ 3.6 ساعات التي يمضيها المستهلكون في المنطقة يومياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لترسيخ مكانة منتجاتهم وعلاماتهم بشكل استراتيجي في السوق.

كما يُعدّ الانتشار الكبير للهواتف الذكية في دولة الإمارات العربية، والذي تبلغ نسبته حالياً أكثر من 70%، أحد العوامل الرئيسية في نمو التجارة الإلكترونية. ويمثل هذا، وفقاً لشركة Mallfortheworld.com، فرصة ذهبية لنمو التسوق عبر الإنترنت مع قيام 60% من المستهلكين في الإمارات بالشراء باستخدام هواتفهم الذكية خلال الـ 12 شهراً الماضية.