«إحصاء أبوظبي»: ارتفاع أسعار السلع الغذائية 0.7 % الأسبوع الثاني من رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي خلال الأسبوع الثاني من رمضان بنسبة 0.7%، وارتفعت الأسعار في كل من منطقة أبوظبي بنسبة 1.5%، ومنطقة العين بنسبة 0.1%، أما منطقة الظفرة، فزادت الأسعار بنسبة 1.9%، حسب تقرير صادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي أمس.

وأشار المركز إلى أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها خلال الأسبوع الثاني من رمضان، وهي «البقول» بنسبة 10.5%، «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 10.4%، ومجموعة «الفواكه» بنسبة 3.4%.

وخلال الأسبوع الثاني، مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان، أشار المركز إلى حدوث تغير نسبي في الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في إمارة أبوظبي بنسبة 0.6%. أما على مستوى المناطق، فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار الأغذية الرمضانية في منطقة أبوظبي بنسبة 1.5%، و0.7% في منطقة العين و2.1% في منطقة الظفرة.

وفيما يتعلق بأهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الأسبوع الثاني من شهر رمضان مقارنة بالأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي، زادت أسعار «الأسماك والأغذية البحرية» بنسبة 10.7%، وارتفعت أسعار مجموعة «البقول» بنسبة 9.2%، كما ارتفعت أسعار مجموعة «الفواكه» بنسبة 1.9%.

وأوضح المركز أن تقريره الأسبوعي الثاني لمؤشر السلع الرمضانية، يقدم تحليلاً لنتائج حساب المؤشر الأسبوعي لأسعار السلع الغذائية خلال الشهر الكريم، ويشتمل على مقارنة أسعار الأسبوع الثاني من شهر رمضان بأسعار الأسبوع السابق عليه بأساس مايو 2017، والأسبوع الثاني من شهر رمضان بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

ونوه بأن البيانات الإحصائية حول مؤشرات السلع الرمضانية متوافرة في تطبيق إحصائي ذكي «سلتنا»، والذي صمم ليتماشى مع احتياجات الفرد، بجانب دوره في تعزيز الوعي الإحصائي والاستهلاكي لدى الجمهور، خاصة في شهر رمضان وغيره من الفترات الموسمية التي تحتاج إلى مؤشر يوضح للناس حركة الأسعار ومعدلات تضخمها، ما يساعدهم في بناء وتخطيط إنفاقهم على أفضل وجه ممكن، إضافة إلى خدمة الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسعار وتوفير السلع وحماية المستهلك، وغيرها من القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، ما يسهم في استبانة أنماط الاستهلاك بهدف توفير بيئة مثالية للحياة الكريمة في إمارة أبوظبي.