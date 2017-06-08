«شراع» يناقش آليات تعزيز بيئة ريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نظم مركز شراع، وبالتعاون مع جمعية رواد الأعمال الإماراتيين فعالية تحت عنوان «مجلس شراع الرمضاني» تخللها مأدبة سحور حضرها أكثر من 100 رائد أعمال، وذلك بمركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، بالشارقة، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير(شروق)، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وحرص رواد الأعمال على التواصل مع بعضهم، وتبادل الأفكار حول آليات تطوير أعمالهم وتعزيزها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم، وآليات تذليل تلك العقبات والانطلاق بأعمالهم نحو الأمام.

ورحبت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها الافتتاحية بالحاضرين من رواد أعمال ومسؤولين حكوميين، منوهة بأهمية تبادل الخبرات والآراء، والاستماع لأفكار واقتراحات رواد الأعمال الشباب.

وأعربت نجلاء المدفع المدير العام لمركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» عن سعادتها بعقد «مجلس شراع الرمضاني» ومأدبة السحور وأضافت: «نشعر بالسعادة البالغة لعقد تلك الفعالية بحضور الشيخة بدور القاسمي والتواصل مباشرة مع رواد الأعمال من مختلف القطاعات والاقتراب منهم أكثر للتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم والعمل على مساعدتهم.