استضافة رأس الخيمة منتدى محاكم مركز دبي المـالي ترسخ الشـراكــات

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن استضافة الإمارة منتدى «محاكم مركز دبي المالي العالمي الاستشاري العام»، يسهم في ترسيخ الشراكات بين المركز وحكومة رأس الخيمة، مشيراً سموه إلى أهميته في تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم مبادرات الإمارة المتواصلة في تطوير نظامها القضائي.

وتعد محاكم مركز دبي المالي العالمي من أولى المحاكم في العالم التي تنظم مثل هذا المنتدى، والذي يشكل منصة مثالية تتيح تعزيز الارتباط بين قطاع الأعمال والقطاع القانوني، ويسهم في تحقيق أهداف محاكم مركز دبي المالي العالمي أن تصبح إحدى أبرز المحاكم التجارية في العالم بحلول عام 2021.

من جانبه، قال ديفيد ستيل، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن المنتدى الاستشاري العام - الذي استضافته رأس الخيمة مؤخراً - يعد منصة مهمة للحوار والتواصل بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحامين العاملين ضمن المؤسسات والهيئات المختلفة والمسؤولين القضائيين، مشيراً إلى أن مشاركة محاكم دبي وحكومة رأس الخيمة في المنتدى تسهم في إتاحة فرصة فريدة للتواصل ودعم قطاع التجارة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتضم قائمة أعضاء المنتدى الاستشاري العام شركات، مثل بنك الإمارات دبي الوطني وأجريكو وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، والتي تمثل عدداً من القطاعات الاقتصادية المهمة، وتشمل المصارف والتمويل والإنشاءات والاتصالات، إضافة إلى ممثل عن الديوان الأميري في رأس الخيمة.

من جهتها، قالت لبنى قاسم، نائب الرئيس التنفيذي والمستشار العام في بنك الإمارات دبي الوطني، إن منتدى محاكم مركز دبي المالي العالمي الاستشاري العام يعد منصة مهمة وموثوقة نتبادل خلالها أبرز الأفكار والتجارب القانونية التي تهم المجتمع القانوني.