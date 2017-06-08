الوصل يجدد رفض عروض خليجية لضم البرازيلي ليما

معتصم عبدالله (دبي)

جدد الوصل تأكيد استمرار مشوار البرازيلي فابيو ليما ضمن صفوف الفريق الأول خلال المواسم المقبلة، في ظل ارتباطه مع الفريق بعقد يمتد حتى 2020، ورفض الوصل عرضاً جديداً لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أحد الأندية الخليجية، وقطع محمد العامري عضو مجلس إدارة الوصل المدير التنفيذي في إدارة الوصل، باستمرار مشوار ليما مع الفريق، وقال «ليما عنصر أساسي في الموسم الجديد، ومستمر في مشواره مع الفريق». وتصدر ليما قائمة لاعبي الوصل الأكثر مشاركة في الدوري خلال الموسم الأخير برصيد 2287 دقيقة في 27 مباراة، علاوة على تسجيله 25 هدفاً في دوري الخليج العربي، كأعلى رصيد في سجل اللاعب الذي احتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري خلف علي مبخوت مهاجم بطل الدوري والحائز الحذاء الذهبي برصيد 33 هدفاً، ويخوض لاعب الوسط البرازيلي موسمه الثالث مع الفريق منذ التحاقه بالوصل في يوليو من عام 2014 قادماً من نادي أتلتيكو جيونانسي، أحد أندية الدرجة الثانية البرازيلية بتوصية من مواطنه جورجينو مدرب الوصل السابق.

على صعيد متصل، نفت إدارة النادي نية الوصل التعاقد مع لاعب وسط الأهلي الشاب حميد سالمين (21 عاماً)، والذي خاض الموسم الماضي مع فريق الإمارات على سبيل الإعارة، وحدد الوصل 12 يوليو المقبل موعداً لانطلاقة برنامج الإعداد للموسم من خلال التجمع الداخل لعناصر الفريق الأول في دبي تأهباً لإجراء الفحوص الطبية الروتينية وبداية تدريبات الإعداد البدني، قبل السفر لمعسكر الإعداد الخارجي منتصف الشهر ذاته حيث ستكون أسبانيا الوجهة الأولى للمعسكر الإعدادي.

ويركز الوصل جهوده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على إيجاد البديل المناسب للبرازيلي سيرجينهو لاعب وسط الفريق الحالي والذي انتهى عقد إعارته بنهاية الموسم، بعد انتقاله إلى صفوف الوصل في الميركاتو الشتوي بديلاً للبرتغالي هيلدر باربوسا، بجانب تدعيم خطي الدفاع وحراسة المرمى بعدد من العناصر المواطنة، وينتظر جمهور الوصل مع بداية الموسم الجديد الظهور الرسمي الأول للاعبه الشاب محمد سرور المنتقل من صفوف الشارقة بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في أعقاب توقيعه عقداً لمدة ثلاث مواسم، وشارك سرور بصورة منتظمة في تدريبات الأصفر نهاية الموسم الحالي.