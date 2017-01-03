مليار درهم إجمالي العقود القانونية المسجلة في اتحاد الكرة خلال الموسم!

معتز الشامي (دبي)

يتواصل الحديث عن أزمة زيادة أسعار اللاعبين، وكثرة الإنفاق على صفقات اللاعبين من الأندية، وبدأ اتحاد الكرة في التحرك الجاد على أرض الواقع، بتشكيل أول لجنة من نوعها للرقابة المالية على الإنفاق والتعاقدات، والتزام جميع الأندية بقانون سقف الرواتب، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وينتظر في أول اجتماعات اللجنة، يرصد حجم وقيمة الإنفاقات «الرسمية»، في التعاقدات الفعلية بين اللاعبين وأنديتها، وفق العقود القانونية، حيث تفيد المتابعات بأن الموسم الماضي، شهد توقيع عقود خلال فترتي القيد الصيفية والشتوية، إلى جانب تجديد العقود الموجودة في سجلات الاتحاد، وهو ما وصل إلى مليار درهم، وذلك عبر العقود الرسمية المقدمة من الأندية، التي تشهد الالتزام بحاجز سقف الرواتب المحددة بمليون و200 ألف درهم، بخلاف استثناء 7 لاعبين لكل نادٍ، خارج حدود السقف، منهم 4 لاعبين من دون أي تقييد، و3 لاعبين بزيادة تصل إلى نصف القيمة الأساسية.

ويبدو أن ارتفاع قيمة التعاقدات للأندية بقسميها في المحترفين والهواة، كان سبباً في تفكير الاتحاد بفرض نسبة 2%، على أي عقد يتم تسجيله في السجلات الرسمية بكل موسم، بما يحقق دخلاً إضافياً يمكن توجيهه إلى الإنفاق على مشاريع تطويرية لدوري الهواة. من جهة ثانية، ينتظر أن يسعى اتحاد الكرة، للاستفادة من التجارب الأوروبية الناجحة في الحوكمة المالية والإدارة المالية الرشيدة للأندية المحترفة، حتى يتم استشراف أبرز البنود واللوائح التي يمكن أن تفيد في وضع تصورات عمل لجنة الرقابة المالية، التي يترأسها مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة. بينما تقرر أن يعقد مجلس أبوظبي الرياضي ورش عمل موسعة، لعرض تجربة الدوري الإسباني في فرض رقابة مالية مبكرة على الأندية هناك، عبر إجبار النادي بالتقييد بميزانيته التي يجب أن يقدمها قبل بداية الموسم وليس بنهايته، وأن يضع أهدافه ويحددها مبكراً، ويطبقها بشكل علمي ومدروس، بينما يتم إبعاد النادي غير القادر على الإيفاء بمتطلباته، أو أن يقدم ميزانية تشهد أي عجز بين الدخل والإنفاق.

تجاهل الأزمة