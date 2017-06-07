عملاء المخابرات القطرية أسسوا حسابات للإساءة إلى الإمارات

علي العمودي (أبوظبي)

كانت القضية المعروفة إعلامياً بقضية «بوعسكور»، والتي تورط بها ضابط من المخابرات القطرية للإساءة للإمارات مجرد قمة جبل الجليد من الممارسات القطرية للنيل من الإمارات، ولكنها اصطدمت وتكسر نصالها أمام اليقظة العالية والاحترافية المهنية الكبيرة للعيون الساهرة على سلامة الوطن ومن فيه من رجال أمن الدولة، والذين نجحوا في كشف المؤامرة، وتقديم المتآمرين للعدالة التي قالت الكلمة الفصل بحقهم وبحق كل من تسول له نفسه المريضة محاولة النيل من أمن واستقرار الإمارات. وتمكن رجال الأمن كذلك من ضبط الطبيب القطري لدى وصوله مطار دبي الدولي، وبحوزته مليون دولار لتوزيعها على أسر أعضاء التنظيم السري المحظور لفرع تنظيم الإخوان، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية بعد إدانتهم بمحاولة قلب نظام الحكم في الإمارات.

«بوعسكور»

في مايو 2015 أصدرت «دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا» أحكاماً مشددة بالسجن والإبعاد بحق خمسة ضباط بجهاز أمن الدولة القطري، بعد إدانتهم بالإساءة إلى رموز دولة الإمارات في القضية المعروفة إعلامياً بـ «بوعسكور»، الأحكام صدرت حضورياً بحق المتهم الأول الملازم أول «حمد علي محمد علي الحمادي» الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، مع تغريمه مبلغاً قدره مليون درهم، بالإضافة إلى إبعاده بعد قضاء العقوبة، كما حكمت بالمؤبد على أربعة ضباط آخرين متهمين في القضية نفسها، وهم المقدم جاسم محمد عبدالله مساعد رئيس الجهاز لشؤون العمليات، والنقيب أحمد خميس الكبيسي مدير الإدارة الرقمية بالجهاز، والملازم أول راشد عبدالله المري، والملازم عامر محمد الحميدي.