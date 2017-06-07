الرياضـة القطـريـة «تحت الحصار» بالقـوة الجبـريـة!

دبي (الاتحاد)

تحولت دولة قطر إلى منطقة محظورة رياضياً، مثلما باتت منطقة معزولة بعد قرار المقاطعة الذي خرج من 8 دول لتدخل مرحلة الحسابات المعقدة على المستوى الرياضي، خاصة أن الدوحة كانت على وشك استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبيرة خلال العام الحالي، والممتدة حتى الحدث الأكبر وهو استضافة المونديال 2022.

ويأتي الحظر الذي فرضته المنطقة، ليكون طعنة نافذة في قلب الرياضة القطرية التي دفعت الكثير للحصول على استضافة مثل هذه الأحداث على المستوى الخليجي والعربي والقاري والدولي.

وأصبح الحدث الأهم والأكبر في المنطقة، وهو كأس الخليج، من المحظورات في الدوحة، التي كان من المنتظر أن تستضيف البطولة خلال الفترة من 22 ديسمبر المقبل إلى 5 يناير 2018، إلا أن سحب التنظيم هو القرار الذي سيصدر خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر تأجيل الكأس، باتفاق دول الخليج على ذلك على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية.

وكان من المقرر إجراء سحب قرعة كأس الخليج «خليجي 23» في سبتمبر المقبل، إلا أن قرار المقاطعة قد يؤجل القرعة حتى إشعار آخر، ومنع منتخب قطر من المشاركة في النسخة المقبلة مع سحب التنظيم خاصة أن 4 دول خليجية تشارك في البطولة تقود المقاطعة وهي الإمارات والسعودية والبحرين واليمن.