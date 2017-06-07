ترامب: عزل قطر بداية نهاية رعب الإرهاب

عواصم (وكالات)

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس رسالة صارمة إلى قطر قائلاً، «إن عزلها يعتبر بداية نهاية رعب الإرهاب». وقال في تغريدات على «تويتر» مؤيداً ضمنياً إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف وموريشيوس قطع العلاقات مع الدوحة بسبب تمويلها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، «خلال زيارتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حين طالبت بضرورة وقف تمويل الفكر المتطرف، أشار القادة إلى قطر».

وأضاف «من الجيد أن نرى أن اللقاء في السعودية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و50 دولة أخرى (في إشارة إلى القمة العربية - الإسلامية الأميركية في الرياض) بدأ يؤتي ثماره وتظهر نتائجه، فقد أكدت تلك الدول أنها ستحارب تمويل التطرف..كل المؤشرات كانت تدل إلى قطر، ولعل هذا سيكون بداية نهاية رعب الإرهاب».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تتواصل مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط لحل المشكلات واستئناف التعاون، وأضاف «ما زالت الولايات المتحدة تريد نزع فتيل هذه المشكلة وتسويتها على الفور.. وفقاً للمبادئ التي عرضها الرئيس فيما يتعلق بالقضاء على تمويل الإرهاب والتطرف».

ولفت المتحدث إلى أن ترامب أجرى نقاشاً إيجابياً مع أمير قطر عندما كان في المنطقة بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب.