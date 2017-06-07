محمد بن راشد يعتمد استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي

دبي (وام)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الهوية المؤسسية لشرطة دبي المبنية على 3 مبادئ أساسية، هي الابتكار والأمن والتواصل، والتي روعي في صياغتها أن تأتي متطابقة مع أهداف الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021 ومواكبة خطة حكومة دبي 2021 ومستوحية الرؤية المئوية لدولة الإمارات 2071 لتؤكد النهج الذي طالما سارت عليه الدولة في توفير أقصى درجات الأمن والأمان والسعادة لكل من يعيش على أرضها، من مواطنين ومقيمين وزوار على حد سواء.

واطلع سموه على كافة مراحل إعداد الاستراتيجية والخطوات التي تم اتخاذها في سبيل ضمان خروجها على الوجه المنشود لها من الاكتمال، حيث مرت عملية بناء خطوطها العريضة بعدة مراحل تم فيها استعراض سجل إنجازات شرطة دبي، وما قدمته من إسهامات في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وكذلك زوار الإمارة على مدار السنوات الماضية والواقع الحالي لشرطة دبي بكل ما يشمله من تفاصيل عملية وإجرائية، علاوة على دراسة وتحليل أهداف التطوير المستقبلية لشرطة دبي على المديين القريب والبعيد.

وأثنى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، على جهود جهاز الشرطة وحرصه على تطبيق أساليب عمل متطورة تراعي أفضل التجارب والممارسات العالمية.

ووجه سموه بضرورة مواصلة عملية التطوير وفق أرقى المعايير التي تكفل لهذا الجهاز الحيوي الارتقاء بقدراته لمواكبة حركة التطوير السريعة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة، والتصدي بكفاءة واقتدار لأية تحديات لضمان الوصول إلى الأهداف المنشودة من أجل صالح المجتمع وضمان أفضل أشكال الحياة الآمنة والمستقرة لأفراده، وأحسن مناخات العمل لمؤسساته.