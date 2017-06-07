«داعشي» يهاجم شرطياً في باريس

باريس (وكالات)

قالت الشرطة الفرنسية إن شرطياً أطلق النار أمس، على مهاجم تبين فيما بعد أنه «داعشي» عند كنيسة نوتردام في باريس.

وأوضحت الشرطة أن المسلح حاول مهاجمة الشرطي بمطرقة كان يحملها. وأكدت أن قواتها انتشرت عند الكنيسة الواقعة في قلب باريس، ودعت إلى تجنب المرور في المنطقة التي تم إغلاقها على نطاق واسع، وأكدت أن المهاجم أصيب، وهو الآن يعالج بالمستشفى.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، إن المهاجم كان يحمل بطاقة هوية تشير إلى أنه طالب جزائري وكان يصيح «هذا من أجل سوريا» عندما أصاب واحدا من بين ثلاثة رجال شرطة بمطرقة. وأضاف للصحفيين قرب الكاتدرائية بوسط باريس «رجل جاء من خلف رجال الشرطة وكان مسلحا بمطرقة وبدأ في ضرب أحدهم، ورد زملاؤه برباطة جأش وأطلقوا النار». وأضاف أن المهاجم المصاب يعالج في مستشفى ويبدو أنه قام بهذا العمل بمفرده.

وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب الفرنسية تحقيقاً، فيما أكدت السلطات أن الوضع تحت السيطرة. وقال مصدر قريب من التحقيق إن المهاجم «أعلن أنه من جنود تنظيم داعش».

وكانت محطة (بي إف إم تي في) ذكرت استناداً إلى وزارة الداخلية، أن المهاجم كان يحمل مطرقة، وحاول مهاجمة الشرطي بها، وأن 900 شخص ظلوا مكانهم داخل الكاتدرائية.