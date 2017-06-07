روسيا تعترض قاذفة أميركية قرب حدودها وترامب يطلب استئناف العلاقات

عواصم (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن اعتراضها طائرتين حربيتين إحداهما قاذفة أميركية والثانية طائرة نرويجية مضادة للغواصات، كانتا تحلقان بمحاذاة الساحل الروسي. فيما قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه إعادة بناء العلاقات مع موسكو.

وأثارت وثيقة سرية أميركية حول القرصنة الروسية على أنظمة الانتخابات الأميركية قلقا جديدا، ولم تلبث وزارة العدل بعدها بساعات أن اعتقلت متعاقدة أمنية، وسط ترقب لإدلاء مدير مكتب «إف بي آي» المقال جيمس كومي بشهادته أمام الكونجرس غدا الخميس. ووقع الحادث الأول فوق بحر البلطيق، حيث أقلعت مقاتلة روسية من طراز (سوخوي سو27) لاعتراض قاذفة أميركية استراتيجية من طراز (بي-52) كانت تحلق فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بمحاذاة الحدود الروسية. وأفاد البيان أن الطائرة الأميركية ابتعدت عن الحدود الروسية، فيما عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى كانت في مهمة روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تعقبتها طائرة روسية.

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية اعتراض أخرى، تم تنفيذها فوق مياه بحر بارنتس عند الحدود الشمالية لروسيا، بحق طائرة نرويجية مضادة للغواصات من طراز (أوريون)، كانت تحلق بمحاذاة الحدود الروسية فيما كانت الأجهزة الاتصال معها مغلقة. ونفّذت عملية الاعتراض مقاتلة من طراز (ميج31)، وقامت بمرافقة الطائرة الأجنبية حتى غيرت الأخيرة وجهتها وغادرت المنطقة.