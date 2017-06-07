ثالث منفذي هجوم لندن إيطالي واعتقال مشتبه به جديد

لندن (وكالات)

كشفت الشرطة البريطانية أمس، أن المهاجم الثالث بين منفذي الهجوم على جسر لندن إيطالي من أصل مغربي يدعى (يوسف زغبة) ويبلغ من العمر 22 عاما ويقطن شرق لندن، واعتقلت شابا (27 عاما) لصلته بهجومي جسر لندن ومنطقة سوق بورو، فيما قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بريطانيا عليها العمل مع دول أخرى لقطع تمويل الإرهاب سواء كان ذلك يتم بعلم الحكومات أم لا، قبل يومين من الانتخابات التشريعية المقررة غدا الخميس، وسط شكوك وتباين التوقعات بنتائجها.

وقالت الشرطة إن زغبة «لم يكن موضع اهتمام الشرطة أو جهاز المخابرات البريطاني (أم آي 5)»، بعد أن ذكرت تقارير إيطالية أن المخابرات الإيطالية كانت قد أبلغت الأجهزة السرية في بريطانيا والمغرب حول وضع زغبة كمتطرف محتمل، وهو يحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مغربية، مما يؤكد تقارير وردت في الإعلام الإيطالي. وقالت إن والدة زغبة الإيطالية تعيش في مدينة بولونيا بشمال إيطاليا.

من جهة أخرى، ألقت الشرطة البريطانية القبض على شاب (27 عاما) أمس، لصلته بهجومي جسر لندن ومنطقة سوق بورو. وقالت الشرطة إن عملية بحث تجري حاليا في ضاحية باركينج في شرق لندن، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة. وفتشت الشرطة منزلا في الفورد في شرق لندن صباح أمس، ولم تعتقل أحدا.

وكانت السلطات أعلنت أمس الأول أن المهاجمين الآخرين هما خورام بات (27 عاما) وهو بريطاني مولود في باكستان، ورشيد رضوان (30 عاما) وهو مغربي- ليبي. وقد تم قتل المهاجمين الثلاثة خلال دقائق من قيامهم بتنفيذ الهجومين.