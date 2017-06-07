وزير الداخلية المغربي: الدولة حريصة على فرض القانون

الرباط (أ ف ب)

أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أمس، «حرص الدولة على توفير الظروف المواتية لتحقيق التنمية وشروط العيش الكريم، يوازيه حفظ الأمن والحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات».

وقال الوزير الذي كان يطلع النواب على الوضع في مدينة الحسيمة «إن الدولة ستواصل حرصها على مواصلة النهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها التنموية تجاه الساكنة المحلية بإقليم الحسيمة كما بقية مناطق المغرب»، وأضاف أن الدولة «أطلقت عدة ورشات ومنطقة الحسيمة كبقية المناطق تستفيد من هذه الدينامية، مشدداً على عزم الحكومة على تسريع وتيرتها». وأضاف أن البرنامج يلبي مطالب السكان بنسبة 90% حتى وأن تبقى الجهود غير كافية.

وبرر الوزير حملة الاعتقالات التي طالت 40 شخصا منذ 10 أيام بالقول، «إن الدولة لا تبقى في وضعية اختيار بشأن إمكانية تطبيق القانون من عدمه»، وقال:«لمدة 7 أشهر لم يتم اعتقال أي شخص من المتظاهرين إلا بعد أن تم اللجوء إلى عرقلة حرية العبادة بأحد مساجد الحسيمة في 26 مايو».