لبنان: إحباط هجوم انتحاري في الضاحية الجنوبية وتفكيك خلية إرهابية في عكار

بيروت (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية إحباط هجوم انتحاري في ضاحية بيروت الجنوبية، وتوقيف خلية إرهابية في عكار شمال البلاد.

وأعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أمس، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية نجحت في منع تفجير انتحاري كان إرهابيون يحضرون لتنفيذه في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح المشنوق في بيان له، أن العملية الأمنية الاستباقية تمت بالتنسيق بين شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، واعتبر أنها تشكل دليلاً وبرهاناً على حرفية الأجهزة الأمنية اللبنانية ومهنيتها العالية وعلى أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية.

وشدد على المضي قدما في إعداد «خطة خمسية لتطوير قوى الأمن الداخلي بشكل يمكنها من تعزيز أداء مختلف أجهزتها ضمن إطار حديث وشفاف».