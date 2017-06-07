البحرين: الإعدام لاثنين والسجن وإسقاط الجنسية لـ 9 آخرين

المنامة (وكالات)

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين على اثنين من المتهمين في قتل رجل أمن بالإعدام، وعلى 9 متهمين بالسجن لسنوات متفاوتة، وإسقاط الجنسية عنهم.وقال المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً أمس بواقعة قتل أحد أفراد الشرطة عمداً والشروع في القتل، تنفيذاً لغرض إرهابي وتأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وإخفاء متهمين والعلم بجريمة إرهابية والتخطيط لهادون الإبلاغ عنها وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام، وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة كل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بالسجن لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 7 سنوات، وبمعاقبة المتهم العاشر بالسجن لمدة 5 سنوات، وبمعاقبة كل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمدة 3 سنوات، وببراءة المتهم التاسع عما أسند إليه من اتهام، وبإسقاط جنسية كل من المتهمين الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبإلزام المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25.416.5 دينار قيمة تلفيات دورية الشرطة، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار قيمة التلفيات في شاحنة خاصة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 16/&rlm04/&rlm 2016 من مديرية شرطة محافظة العاصمة والمتضمن قيام مجموعة من الإرهابيين بإحراق دورية عسكرية بوساطة العبوات القابلة للاشتعال «المولوتوف» بقصد إزهاق أرواح رجال الشرطة فأدى ذلك إلى قتل السائق. وإصابة اثنين من أفراد الدورية،

وعلى أثر ذلك أجريت التحريات الأمنية. والتي توصلت إلى قيام مجموعة إرهابية بإعداد كمين لمركبة عسكرية تابعة لقوات حفظ الأمن العام وأعدوا لهذا الغرض مادة الجازولين وعبوة قابلة للاشتعال «مولوتوف»، وقاموا بمراقبة خط سير مركبة الشرطة بمنطقة «كرباباد» وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليهم في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم ظفروا بهم. فقاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها. فأدى ذلك إلى قتل أحد رجال الشرطة حرقاً مع تفحم جسده بالكامل. وإصابة اثنين منهم بحروق.

الأزهر يدعو لحماية الشباب من التيارات الفكرية المنحرفة

أحمد شعبان (القاهرة)

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن ما تمر به الأمة العربية والإسلامية يحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لحماية الشباب من السقوط في براثن التيارات الفكرية المنحرفة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله أمس السفير راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين بالقاهرة. وأكد شيخ الأزهر أن البعض يستغل مناطق التوترات العرقيــة والطائفــية لتحقيق أطماعه ومصالحه الشخصية، لافتـاً إلى أن الأزهـــر على استعداد لتقديم الدعـم الكامل للبحــرين في مجـــال التعــليم والدعـوة والتعاون من أجل مجابهة الأفكار الطائفية والمتطرفة.

من جانبه أكد السفير البحريني أهمية الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف في مكافحة التطرف على المستويين المحلي والدولي.