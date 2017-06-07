تحرير 75% من الزنجيلي ومقتل 34 «داعشياً»

سرمد الطويل، وكالات (عواصم)

أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، أمس، استعادة 75% من الزنجيلي بأيمن الموصل، مقتربة كثيراً من باب سنجار، المنفذ الشمالي باتجاه جامع النوري في المدينة القديمة، ومقتل 34 «داعشياً»، بينهم القيادي المكنى «أبو البراء التونسي» المسؤول عن معامل تصنيع العبوات في الموصل القديمة، وتدمير 4 مركبات مفخخة حاولت استهداف ممرات إخلاء النازحين. بينما أكدت مصادر عسكرية وأمنية عراقية قيام التنظيم الإرهابي بقصف قضاء الرطبة في صحراء الأنبار، وتفجير أبراج الاتصالات قرب منفذ الوليد الحدودي مع سوريا.

ونفذ إرهابيو «داعش» مجزرة جديدة بالساحل الأيمن للموصل، حيث أقدموا الليلة قبل الماضية على إعدام العشرات من النساء والأطفال بينهم 15 سيدة، لدى محاولتهم الهرب من مواقع يحتجزون فيها كـ«دروع بشرية» بحي الزنجيلي شمال المدينة القديمة، للاحتماء بالقطاعات الأمنية القريبة من منطقة الفاروق وسط الموصل.

من جانب آخر، أعلنت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» أن المليشيات المشاركة في عملية تحرير منطقة غرب الموصل، تمكنت أمس من استعادة السيطرة على 19 قرية ومنطقة ومجمعاً سكنياً جنوب وجنوب غرب قضاء البعاج قبالة الأراضي السورية. وفي تطور متصل، كشفت مصادر أمنية في محافظة كركوك أن تنظيم «داعش» افتتح مستشفى في الحويجة واستقدم له أطباء أغلبهم عرب خاصة من اليمن وليبيا، إضافة إلى باكستانيين وإندونيسيين، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والمساعدات الطبية للمصابين من عناصره بمعارك أيمن الموصل وباقي المناطق تشهد عمليات قتالية.

وأفاد بيان لرئيس مرصد الحريات العراقي الناشط المدني حيدر الشيخ أنه «بعد الانتصارات الأخيرة التي حققتها القوات العراقية في مناطق وأحياء الساحل الأيمن للموصل، ارتكب التنظيم الإرهابي مرة أخرى مجزرة جديدة بحق عشرات النساء والأطفال بعد أيام من مجزرة سوق السرج خانة التي راح ضحيتها 7 نساء وعدد من الأطفال».