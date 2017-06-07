الأردن مقراً للمبعوث الأممي إلى اليمن

عمان (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس، أن العاصمة عمان ستكون مقراً للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقالت الوزارة في بيان، إن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية أيمن الصفدي مع ولد الشيخ. وبهذا الخصوص قال البيان إن المبعوث الخاص أشاد بدعم الأردن لجهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وتعاونه مع مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن الذي سيكون مقره في عمان. ووفق البيان وضع المبعوث الأممي الوزير الأردني «بصورة آخر المستجدات الخاصة بجهود حل الأزمة اليمنية».

ونقل البيان عن الصفدي تأكيد دعم بلاده للجهود الهادفة إلى حل الأزمة في اليمن وفق قرار مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عين في شهر ابريل عام 2015 الدبلوماسي الموريتاني ولد الشيخ مبعوثاً أممياً إلى اليمن، بعد أن شغل منصب نائب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مطلع عام 2014.