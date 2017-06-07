«الشرعية» تسيطر على خطوط دفاع «الأمن المركزي» في تعز

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

حققت قوات الشرعية تقدماً ميدانياً مهماً في تعز بعد سيطرتها على عدة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في محيط معسكر الأمن المركزي، بينما دمر طيران التحالف العربي مستودعات أسلحة تابعة للميليشيات في صنعاء وذمار وتعز، واستهدف مواقعها العسكرية في صرواح وصعدة.

وحقق الجيش الوطني أمس، تقدماً مهماً صوب معسكر الأمن المركزي بالجبهة الشمالية بتعز. وقال قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي العقيد معاذ الياسري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن «المعارك التي خاضها الجيش الوطني أسفرت عن السيطرة على مبنى مستشفى الحمد والمباني المحيطة جوار مفرزة صنعاء والتي كان يعتليها قناصة وتعد خطوط دفاع للميليشيا الانقلابية».

وأكد أن عناصر اللواء 170 دفاع جوي والألوية الأخرى بمحور تعز يعتزمون السيطرة على معسكر الأمن المركزي حيث يتم الهجوم من الجهة الجنوبية والغربية والشمالية للمعسكر. وأشار إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا خلال المواجهات الدائرة منذ ساعات الفجر الأولى، فيما قتل اثنان وأصيب 4 من أفراد اللواء في المواجهات التي لاتزال مستمرة.

وتفقد قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، الخطوط الأمامية في معسكر التشريفات شرق المدينة، مشيداً ببسالة الجيش الوطني في دحر مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.