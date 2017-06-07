12 عاماً من الإنجازات لمنطاد «لن ينساك العالم يا زايد»

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق منطاد الإمارات بمنطاده العالمي الأول الذي جاب العالم تحت عنوان «لن ينساك العالم يا زايد»، رافعاً بصورة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مسيرة تخليد ووفاء من أبناء الإمارات لباني الوطن المؤسس الشيخ زايد، والذي جاب دول العالم حاملاً رسالة الإمارات وقيادتها الرشيدة لجميع شعوب العالم في جعل الإنسانية جسر التواصل وبين الشعوب والثقافات. وسطر شباب الإمارات أجمل لوحات التلاحم والترابط، والتي أصبح المنطاد معلم من معالم الإمارات في أحد أهم وأصعب المجالات العالمية والإعلامية التي سخرها لخدمة التواصل والتلاحم بين الشعوب ونشر المحبة والتسامح من خلال الطيران بمنطاد «لن ينساك العالم يا زايد»، والذي انطلق عام 2005 من العاصمة البريطانية لندن ليجوب شباب الإمارات العالم مواجهين تحديات التحليق لآلف الأقدام منجزين 12 عاماً من التحليق حاملين رؤية الإمارات.

وأعرب الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات عن فخره بالقيادة والتحليق بأهم رمز للعمل الإنساني في المنطقة. وأكد عبدالرحمن نقي البستكي مدير فريق منطاد الإمارات أن العالم لن ينساك يا زايد. كان حلماً يراود أبناء وشباب الإمارات لرسم صور الإنسانية خطها المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأبنائه وليسيروا على نهج الرحمة والتسامح الذي يدعو لها ديننا الإسلام الحنيف وثقافتنا العربية العريقة التي عرفت بالشهامة والكرم وحسن الخلق، والذي أصبح سمة من سمات أبناء زايد، والتي تجلت في لوحة وفاء وإيمان وثقة من القيادة في جهود أبنائها انطلق منطاد «لن ينساك العالم يا زايد»، وأصبح وفاء ملموساً وفعالاً في نشر رؤية الإمارات وقيادتها بفضل رعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي كانت الوهج الأول لإنجاح الجولة العالمية التي أصبحت عرفاً وتقاليد لدى أبناء الإمارات من خلال مشاركتهم بالمهرجانات والمناسبات العالمية.