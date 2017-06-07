الشقيقان سهيل وفاطمة خصيف في مونديال شباب الكاراتيه

علي معالي (دبي)
أعلن اتحاد الكاراتيه عن مشاركة الشقيقين سهيل وفاطمة سالم خميس خصيف في بطولة كأس العالم للشباب في كرواتيا خلال الفترة من 28 يونيو حتى أول يوليو المقبل، وهي واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد الشباب في الأرجنتين في مدينة بيونس أيرس في 2018.
وأكد حميد شامس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة كأس العالم في كرواتيا خطوة أولى من 3 لأجل الوجود في أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وقال: تتطلب البطولات العالمية المشاركة في بطولات نوعية لتجميع النقاط، ومنها كأس العالم في كرواتيا، تليها بطولة العالم من 25 حتى 29 أكتوبر المقبل والثالثة تصفيات القارة الآسيوية في 2018.
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وتابع: سيتم إقامة معسكر مع المنتخب السعودي الشقيق يوم 16 الشهر الجاري لزيادة الاحتكاك، في ظل المستويات المتطورة للكاراتيه السعودي في الوقت الراهن، خاصة أن هناك نجوماً عالميين في السعودية حالياً والتدريبات المشتركة معهم احتكاك مهم ومفيد لنا، حيث إن هناك اهتماماً كبيراً جداً باللعبة في المملكة حالياً.
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من جهة أخرى، قام كل من مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، يرافقه فخر الدين عبدالمجيد أمين السر العام، وحميد شامس عضو المجلس، بزيارة إلى أكاديمية الشرطة بالشارقة لتقديم الشكر لهم على ما يقدمونه من جهد وتعاون في إنجاح البطولات المختلفة، وكذلك الاتفاق على إقامة بطولة رمضانية بالتنسيق مع اتحاد اللعبة الثلاثاء المقبل.