الشقيقان سهيل وفاطمة خصيف في مونديال شباب الكاراتيه

علي معالي (دبي)

أعلن اتحاد الكاراتيه عن مشاركة الشقيقين سهيل وفاطمة سالم خميس خصيف في بطولة كأس العالم للشباب في كرواتيا خلال الفترة من 28 يونيو حتى أول يوليو المقبل، وهي واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد الشباب في الأرجنتين في مدينة بيونس أيرس في 2018.

وأكد حميد شامس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن بطولة كأس العالم في كرواتيا خطوة أولى من 3 لأجل الوجود في أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وقال: تتطلب البطولات العالمية المشاركة في بطولات نوعية لتجميع النقاط، ومنها كأس العالم في كرواتيا، تليها بطولة العالم من 25 حتى 29 أكتوبر المقبل والثالثة تصفيات القارة الآسيوية في 2018.

وأضاف: الاختيار وقع على سهيل وفاطمة سالم خصيف لمطابقة الشروط عليهما، مشيراً إلى أن أولمبياد الشباب في بيونس أيرس هي بروفة مهمة للغاية للحدث الأكبر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتابع: سيتم إقامة معسكر مع المنتخب السعودي الشقيق يوم 16 الشهر الجاري لزيادة الاحتكاك، في ظل المستويات المتطورة للكاراتيه السعودي في الوقت الراهن، خاصة أن هناك نجوماً عالميين في السعودية حالياً والتدريبات المشتركة معهم احتكاك مهم ومفيد لنا، حيث إن هناك اهتماماً كبيراً جداً باللعبة في المملكة حالياً.

وأوضح: «منتخبنا الوطني في معسكر ويتدرب على فترتين قبل وبعد الإفطار، متضمنة تدريبات بدنية وفنية مع الإعداد النفسي المناسب، وهناك تنافس كبير بين جميع اللاعبين واللاعبات للوقوف على العناصر المناسبة للمنتخب خلال الفترات المقبلة».

من جهة أخرى، قام كل من مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، يرافقه فخر الدين عبدالمجيد أمين السر العام، وحميد شامس عضو المجلس، بزيارة إلى أكاديمية الشرطة بالشارقة لتقديم الشكر لهم على ما يقدمونه من جهد وتعاون في إنجاح البطولات المختلفة، وكذلك الاتفاق على إقامة بطولة رمضانية بالتنسيق مع اتحاد اللعبة الثلاثاء المقبل.