باراتور إلى المركز الـ 35 في «السباق إلى دبي»

مالمو (الاتحاد)

تقدم الإيطالي ريناتو باراتور إلى المركز الـ 35 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، بعدما توج بأول ألقابه في الجولة محققاً الفوز في بطولة نورديا ماسترز في مدينة مالمو السويدية، ليحصل على 250 ألف نقطة، ويرفع مجموعه الكلي إلى 394.559 نقطة. وتفوق الإيطالي صاحب الـ20 ربيعاً على الإنجليزي كريس وود بفارق ضربة واحدة، ليعزز من موقعه بهذا اللقب للتواجد ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً على مدار الموسم للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحتضنها عقارات جميرا للجولف من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل.

وتعد دبي سنوياً وجهة للبطولة الختامية للجولة الأوروبية، ويتنافس في الوجود فيها أفضل لاعبي العالم في سباق مثير على مدار العام تحت عنوان «السباق إلى دبي»، مع حضور بارز على الصعيدين الرياضي والسياحي لها حول العالم.

أنهى باراتور مشواره في الجولة الأخيرة في نادي بارسيباك للجولف، محققاً 70 ضربة، ومنهياً مشواره بمجموع 11 ضربة تحت المعدل، وهو كان كافياً لتجاوز وود بفارق ضربة، بعدما صوب الإنجليزي كرة نحو الأشجار ليتحصل على عقوبة كلفته الكثير.

وتراجع وود للمركز الثاني ليتساوى مع الإنجليزي مات فيتزباتريك حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف العام الماضي، بينما احتل الجنوب أفريقي جورج كويتزي والدنماركي ثوربيورن اوليسن المركز الرابع. وكسب كل من فيتزباتريك ووود 130.280 نقطة بعد تقاسمهما المركز الثاني، ليقفز فيتزباتريك من المركز الـ 30 إلى المركز الـ 19، بينما تقدم وود من الـ 37 إلى الـ 24 على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي»، وحصل كل من كويتزي وأوليسن على 69.300 نقطة، لينتقل كويتزي من المركز الـ 52 إلى الـ 44، بينما قفز أوليسن من المركز الـ 74 إلى المركز الـ 60 ويعزز من تطلعاته لكسب مكانة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية المرموقة للعام السابع على التوالي.

وأنهى الويلزي جيمي دونالدسون البطولة في المركز السابع وكسب 45.000 نقطة، لينتقل من المركز الـ 181 إلى المركز الـ131 في «السباق إلى دبي».

وشارك كل من الفرنسي بنجيمين هربرت ودي بيبيريل من إنجلترا والكندي اوستن كونيلي وجيونجان وانج من كوريا الجنوبية والإنجليزي اندي سوليفان والبلجيكي نيكولاس كولزارتس والألماني مارسيل سيم المركز الثامن، وانتقل هربرت من المركز الـ 75 إلى المركز الـ 65، وقفز بيبيريل من المركز الـ 198 إلى المركز الـ 165 وتقدم كونيلي من المركز الـ 182 إلى المركز الـ 149، وسوليفان تحرك من المركز الـ 60 إلى المركز الـ 53، وانتقل كولزايرتس إلى المركز الـ 33، بينما انتقل سيم من المركز الـ134 إلى المركز الـ 116. ومازال الإسباني سيرجيو جارسيا في المركز الأول في السباق إلى دبي برصيد 2.440.596 نقطة، واحتفظ الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثاني برصيد 1.619.166 نقطة، بينما يأتي الإسباني جون راهم في المركز الثالث برصيد 1.509.829 نقطة.