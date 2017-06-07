ابن مزينة والإعصار إلى ربع النهائي

وليد فاروق (دبي)

حجز فريقا خميس بن مزينة والأعصار مقعديهما في ربع نهائي بطولة مكتوم بن راشد لسباعيات الكرة في نسختها السابعة، والمقامة حالياً منافساتها تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على ملاعب نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وذلك بعد أن نجح الفريقان في تحقيق الفوز ضمن منافسات الجولة السابعة بتغلب ابن مزينة على بلوجرانا بسداسية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وفوز الأعصار على الجوكر 3 -2، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وضمن منافسات المجموعة الأولى، حسم فريق سبورت فور أول مركز الوصافة لمصلحته عقب تغلبه على المدفعجية 4-2، فيما سجلت مواجهتا المجموعة الثانية، مواصلة حامل اللقب الجوكر سلسلة هزائمه في أكبر مفاجآت البطولة عقب خسارته أمام متصدر مجموعته الإعصار 2-3، ليسدل الستار عن الجولة بتحقيق ابن درويش انتصاراً محققاً على المعروف 3-1.

وبنهاية هذه الجولة أكد فريق المرحوم خميس بن مزينة أحقيته في صدارة المجموعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما تقدم سبورت فور أول إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، تاركاً المركز الثالث ليتقاسمه كل من فريقي المدفعجية وبرشلونة، فيما ودع بلوجرانا البطولة من دون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية، حسم كل من الإعصار، وابن درويش، بطاقتي التأهل إلى الدور الربع نهائي، بغض النظر عن مباراتيهما في الجولة الختامية، بعد أن عززا مركزيهما الأول والثاني، برصيد تسع نقاط للإعصار، مقابل سبع نقاط لبن درويش، لتودع فرق المعروف والفرسان والجوكر البطولة بعد أن أودت الخسارة بالمعروف إلى إنهاء مبارياته بالمركز الثالث برصيد ستة نقاط، مقابل نقطة للفرسان، ورصيد خال من النقاط لفريق الجوكر حامل اللقب.