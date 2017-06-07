البركان يكسب الساحل برباعية في الافتتاح

رأس الخيمة (الاتحاد)

افتتحت أمس الأول دورة شهداء الوطن بنادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في خماسيات كره القدم للصم، وذلك بحضور المستشار سالم بن راشد المفتول، رئيس مجلس الإدارة وصالح النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة. وشهد اليوم الافتتاحي عروضا للكاراتيه، ثم انطلقت المباراة المثيرة في خماسيات الكرة بين فريقي البركان والساحل وأسفرت عن فوز الأول 4-2، وتتواصل البطولة مساء اليوم بمباراتين بين فريقي البرج والساحل ثم البركان والقلعة في صالة محمد بن سعود.

ورحب سالم بن راشد المفتول بالمشاركين في البطولة، وقال: القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم الدعم والاهتمام والرعاية، وتقدم كل المعطيات التي تمنحهم فرصة أداء دورهم الإيجابي في المجتمع، خصوصاً أن الإعاقة لا تمثل حاجزاً أمام المنافسة على أفضل النتائج في المسابقات الرياضية المحلية والخارجية، وهو ما أدى إلى حصد المراكز الأولى والميداليات الملونة.

وأكد المفتول أن مجلس إدارة نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، يسعى في الفترة المقبلة إلى تنفيذ البرامج الهادفة لتحقيق تطلعات هذه الفئة وتهيئة الأجواء أمام المشاركة في البطولات الرياضية المختلفة دخل وخارج الإمارة حسب الخطة المقررة، وثمن في الوقت نفسه الرعاية الكبيرة للنادي من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وكشف محمد عبيد الخود، أمين السر العام للنادي، عن تجاوب كبير من الفرق المشاركة في البطولة التي تحمل اسم شهداء الوطن الأبرار، وقال: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد درجة النجاح الكبيرة للفعاليات الرياضية.