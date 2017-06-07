«المالية» يحقق أكبر انتصار بـ 11 هدفاً

أبوظبي (الاتحاد)

تصاعدت وتيرة المنافسة في مواجهات بطولة الخير الرمضانية التي تنظمها أبوظبي للإعلام بمشاركة 10 فرق تمثل مختلف إداراتها ودوائرها والشركات التابعة لها، حيث تحظى المواجهات بمتابعة كبيرة من قبل الموظفين منذ انطلاقها مساء الأحد الماضي.

وشهد اليوم الثاني للبطولة انتصاراً لافتاً لفريق دائرة المالية الذي تخلص من خسارته في الجولة الأولى أمام دائرة التلفزيون 2، إذ نجح مساء أمس الأول في تحقيق الانتصار الأكبر في البطولة على حساب دائرة الخدمات المساندة 2 بنتيجة 11-1، حيث شهدت هذه المواجهة تألقاً لافتاً لقائد الفريق طالب الزعابي، إلى جانب أحمد فودة الذي أحرز 6 أهداف لفريقه. وعلى صعيد المواجهات الأخرى تخطى فريق دائرة الخدمات المساندة فريق شركة المتحدة للطباعة والنشر 4-0، كما تغلب فريق مؤسسة لايف 1 على دائرة التلفزيون 1 بنتيجة 3-1، وفاز فريق دائرة التلفزيون 2 على دائرة التحرير والنشر بنتيجة 3-1.

ومع ختام الجولة الثانية للبطولة تصدر فريق الخدمات المساندة 1 ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وحل خلفه في المركز الثاني فريق مؤسسة لايف 1 برصيد 3 نقاط، ثم دائرة التلفزيون 1 ومؤسسة أدفانس في المركزين الثالث والرابع، وفي رصيد كل واحد منهما نقطة ليحتل فريق شركة المتحدة للطباعة والنشر المركز الأخير بلا رصيد من النقاط. وعلى صعيد المجموعة الثانية حصل فريق دائرة التلفزيون 2 على المركز الأول برصيد 6 نقاط، وحل خلفه في المركزين الثاني والثالث فريقاً دائرة المالية ومؤسسة لايف 2 برصيد 3 نقاط لكل واحد منهما، ثم فريقا دائرة التحرير والنشر 2 ودائرة الخدمات المساندة 2 في المركز الأخير بلا نقاط.

وتقام اليوم 4 مواجهات لحساب الجولة الرابعة تجمع مؤسسة لايف 1 مع مؤسسة أدفانس، ودائرة التلفزيون 2 مع دائرة الخدمات المساندة 2، وشركة المتحدة للطباعة والنشر مع دائرة التلفزيون 1، ومؤسسة لايف 2 مع دائرة المالية، حيث تنطلق المواجهات في العاشرة مساء.